Francesco Baccini, la sua nuova vita nei salotti di Barbara D’Urso. Eppure a New York è successo quello che è successo (Di lunedì 15 febbraio 2021) Oggi è ospite dei salotti di Barbara D’Urso per via della sua presunta storia con Maria Teresa Ruta, ex concorrente di questa edizione infinita del Grande Fratello Vip. E racconta aneddoti su Pupo (questo proprio durante la puntata del reality condotto da Alfonso Signorini). Ma non è sempre stato così. Anzi, l’ultimo fatto per il quale Baccini aveva preso prepotentemente posto nelle bacheche social risale al 2016, anno della morte di David Bowie. Che c’entra? Ebbene, Francesco scrisse un post con un aneddoto che diventò virale ma non per la storia in sé. Semmai per la grande ironia che gli utenti social ‘ci fecero sopra’: “Correva il 2002, io ero ospite di amici a Manhattan. ‘Qui sotto c’è un pub carino dove fanno musica dal vivo, se ti interessa’ mi dicono. Qualche sera dopo decido di fare un giro ed ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Oggi è ospite deidiper via della sua presunta storia con Maria Teresa Ruta, ex concorrente di questa edizione infinita del Grande Fratello Vip. E racconta aneddoti su Pupo (questo proprio durante la puntata del reality condotto da Alfonso Signorini). Ma non è sempre stato così. Anzi, l’ultimo fatto per il qualeaveva preso prepotentemente posto nelle bacheche social risale al 2016, anno della morte di David Bowie. Che c’entra? Ebbene,scrisse un post con un aneddoto che diventò virale ma non per la storia in sé. Semmai per la grande ironia che gli utenti social ‘ci fecero sopra’: “Correva il 2002, io ero ospite di amici a Manhattan. ‘Qui sotto c’è un pub carino dove fanno musica dal vivo, se ti interessa’ mi dicono. Qualche sera dopo decido di fare un giro ed ...

Nonsolosuoni : Su - Novella_2000 : Francesco Baccini minaccia di abbandonare Live Non è la d’Urso dopo l’ingresso di Guenda Goria (ma Barbara non ci s… - setsahc : mi ricorderò sempre mtr che nomina “francesco baccini” convinta che le salvi il culo, mentre lui riesce a sbugiarda… - NoiryKat : Comunque Francesco Baccini me pare un coglionazzo, tutte quelle facce che fa, si atteggia come fosse dannato, bah #noneladurso #gfvip - zaneauurora : RT @Meeeet_: FRANCESCO BACCINI: “NON PARTECIPO AI TEATRINI” IL FIGLIO DI BACCINI: “VI FACCIO VEDERE GLI ESAMI DEL SANGUE DI MIO PADRE… -