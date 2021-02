Sinistra italiana non voterà la fiducia Draghi, ma due parlamentari sono a favore (Di domenica 14 febbraio 2021) L'Assemblea nazionale di Sinistra italiana ha approvato a maggioranza la relazione del suo segretario, il deputato Nicola Fratoianni, per votare contro la fiducia al governo Draghi . Ma gli altri due ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 14 febbraio 2021) L'Assemblea nazionale diha approvato a maggioranza la relazione del suo segretario, il deputato Nicola Fratoianni, per votare contro laal governo. Ma gli altri due ...

ricpuglisi : Che cosa ci fa Speranza ancora ministro della salute dopo che Sinistra Italiana (pezzo importante di LeU) ha deciso… - fanpage : Sinistra Italiana potrebbe non votare fiducia a Draghi, Fratoianni: “Non è il governo dei migliori” - fattoquotidiano : Governo Draghi, Sinistra italiana si spacca: Fratoianni non voterà la fiducia. De Petris e Palazzotto per il Sì: “R… - lapierpierina : RT @ricpuglisi: Che cosa ci fa Speranza ancora ministro della salute dopo che Sinistra Italiana (pezzo importante di LeU) ha deciso di vota… - RetweetPalermo : RT @LiveSicilia: Sinistra Italiana si spacca su Draghi: Palazzotto voterà sì -