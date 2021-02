Prada Cup, Francesco Bruni: “Gli inglesi non ci hanno dato respiro. Oggi un vero match race” (Di domenica 14 febbraio 2021) Luna Rossa ha portato a casa anche la terza regata della finale di Prada Cup. Un successo particolarmente significativo in considerazione delle condizioni di vento sostenuto che, almeno sulla carta, avrebbero potuto creare qualche problema all’imbarcazione italiana. Comprensibilmente felice il timoniere Francesco Bruni che al termine della regata si è detto soddisfatto ma già concentrato su quel che sarà: “Siamo ovviamente super felici, è stato il primo match race che abbiamo visto fino adesso. Siamo contenti per la vittoria, abbiamo visto quanto gli inglesi non siano facili da battere, sono sempre stati vicinissimi. Non ci hanno lasciato respirare. Ora pensiamo alla prossima regata”. La gestione della regata è stata determinante. Nella sua strategia Luna Rossa ha ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021) Luna Rossa ha portato a casa anche la terza regata della finale diCup. Un successo particolarmente significativo in considerazione delle condizioni di vento sostenuto che, almeno sulla carta, avrebbero potuto creare qualche problema all’imbarcazione italiana. Comprensibilmente felice il timoniereche al termine della regata si è detto soddisfatto ma già concentrato su quel che sarà: “Siamo ovviamente super felici, è stato il primoche abbiamo visto fino adesso. Siamo contenti per la vittoria, abbiamo visto quanto glinon siano facili da battere, sono sempre stati vicinissimi. Non cilasciato respirare. Ora pensiamo alla prossima regata”. La gestione della regata è stata determinante. Nella sua strategia Luna Rossa ha ...

