Governo: Assemblea SI propone a parlamentari no fiducia a Draghi (2) (Di domenica 14 febbraio 2021) (Adnkronos) - All'Assemblea, formata da 155 persone ed eletta nel recente congresso nazionale svoltosi a fine gennaio, sono intervenuti, dopo la relazione del segretario nazionale Nicola Fratoianni, nel corso della giornata 54 componenti. "L'Assemblea nazionale di Sinistra Italiana approva la relazione e le conclusioni del segretario. Su questa base propone ai propri parlamentari di votare contro la fiducia al Governo Draghi. Nello stesso tempo ribadisce il proprio impegno per costruire l'alleanza con PD e Movimento 5 stelle e con le forze della sinistra, dell'ambientalismo e del civismo, per le prossime elezioni politiche e a partire dalle prossime elezioni amministrative", si legge nel dispositivo approvato.

