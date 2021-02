Biathlon, le pagelle di oggi: Jacquelin e Eckhoff sugli scudi, Wierer commuove ancora una volta (Di domenica 14 febbraio 2021) Il primo weekend di gare nei Mondiali 2021 di Biathlon a Pokljuka (Slovenia) si è concluso oggi con le due prove a inseguimento. Nel primo pomeriggio sono stati gli uomini a scendere in pista e il francese Emilien Jacquelin ha dominato la prova in maniera davvero ineccepibile, bissando l’oro del 2020 nello stesso format e precedendo all’arrivo Sebastian Samuelsson e Johannes Boe. Tra le donne invece è stata ancora Tiril Eckhoff a trionfare, nonostante due bersagli mancati. La fuoriclasse norvegese si è messa al collo il terzo oro della carriera superando l’austriaca Lisa Hauser e la francese Anais Chevalier-Boucher, l’unica capace di insidiare la prima piazza alla vincitrice. Stupendo quarto posto per Dorothea Wierer con lo zero, che recrimina per i due errori di ieri che le hanno ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021) Il primo weekend di gare nei Mondiali 2021 dia Pokljuka (Slovenia) si è conclusocon le due prove a inseguimento. Nel primo pomeriggio sono stati gli uomini a scendere in pista e il francese Emilienha dominato la prova in maniera davvero ineccepibile, bissando l’oro del 2020 nello stesso format e precedendo all’arrivo Sebastian Samuelsson e Johannes Boe. Tra le donne invece è stataTirila trionfare, nonostante due bersagli mancati. La fuoriclasse norvegese si è messa al collo il terzo oro della carriera superando l’austriaca Lisa Hauser e la francese Anais Chevalier-Boucher, l’unica capace di insidiare la prima piazza alla vincitrice. Stupendo quarto posto per Dorotheacon lo zero, che recrimina per i due errori di ieri che le hanno ...

