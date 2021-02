Pantani | un semidio sui pedali | 17 fa la strana morte del “pirata” | oggi il docudramma

(Di domenica 14 febbraio 2021) Diciassette anni senza il “”. Il giorno degli innamorati dovrebbe evocare solo dolci pensieri. No, non per gli appassionati del ciclismo, dello sport in generale, sventola ancora una volta...

Ultime Notizie dalla rete : Pantani semidio

Gazzetta del Sud

Per un crudele gioco del destino, esattamente 40 anni dopo morirà Marco. Che la vita sia ... L'estate successiva, la leggenda del pedale avrà un nuovoda venerare: Bugno concederà il bis ...Cesenatico non si d pace, a distanza di quasi 17 anni dalla morte di Marco. Mamma Tonina (ieri ha ricevuto da Davide Cassani la bici inforcata dall'atleta romagnolo nel Tour del 2000), ne ha ...Diciassette anni senza il “pirata”. Il giorno degli innamorati dovrebbe evocare solo dolci pensieri. No, non per gli appassionati del ciclismo, dello ...