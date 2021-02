Inter: out Vidal, c'è Gagliardini. Milan, Kjaer titolare. Roma, più Mayoral di Dzeko (Di sabato 13 febbraio 2021) Dopo la due giorni dedicata alla Coppa Italia, che ha portato in finale Juventus e Atalanta , la serie A è pronta a tornare in campo per la ventiduesima giornata, la terza di ritorno. Dopo Bologna - ... Leggi su gazzetta (Di sabato 13 febbraio 2021) Dopo la due giorni dedicata alla Coppa Italia, che ha portato in finale Juventus e Atalanta , la serie A è pronta a tornare in campo per la ventiduesima giornata, la terza di ritorno. Dopo Bologna - ...

Gazzetta_it : #Inter fuori da tutte le coppe a febbraio: ora lo scudetto è un obbligo? #JuventusInter #Serie A - Mercato_SerieA : Inter, Conte: 'Terzo dito? Mi scuso, ma la verità l'hanno vista tutti. Vidal out. Solo uno stupido non nota i nostr… - GliStessiChe : RT @Lombardiamia: @BILIbot_ @cippiriddu @Inter La cosa bella è che quelli che voglion il Conte Out, sono gli stessi che pretendono lo Scude… - passione_inter : Inter-Lazio, Inzaghi: 'Match intenso, Luiz Felipe e Strakosha out. Radu ha un problema' - - Lombardiamia : @BILIbot_ @cippiriddu @Inter La cosa bella è che quelli che voglion il Conte Out, sono gli stessi che pretendono lo… -