Da Modugno a Donovan | Tenco | Morricone | le più belle sigle degli sceneggiati

Leggi su bergamonews

(Di sabato 13 febbraio 2021) Prima di avviarci alla conclusione di questa reminiscenza della mitica televisione perduta, pervasa di romanticismo e cultura, vediamo un altro aspetto importante negli “di un volta”: la musica. A tanta magnificenza registica e interpretativa vista in questo racconto, servivano chiaramente colonne sonore eadeguate, ed è per questo che esse erano opere di grandi autori come Ortolani, Cipriani, Simonetti, Micalizzi, Pisano, che introducevano il telespettatore nelle atmosfere avventurose, spettrali, sospese delle narrazioni. Trattandosi di partiture concepite negli Anni Sessanta e Settanta, non è strano ritrovarvi tracce di musica melodica, poi virata più verso il pop, il funk o il rock; ma c’è anche tutta una corrente più o meno folk che veniva a galla, specie quando si trattava di serie ambientate in ere passate. Ricordarle tutte è ...