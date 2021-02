Beautiful anticipazioni 18 febbraio 2021, Wyatt decide di lasciare Sally (Di sabato 13 febbraio 2021) Wyatt sembrava essere davvero certo di voler sposare Sally Spectra fino a poco tempo fa, ma nella puntata di Beautiful del 18 febbraio 2021 la situazione si capovolgerà completamente. Il giovane Spencer infatti si accorgerà dell’errore che sta facendo a causa di una frase detta dalla Spectra e si renderà conto che non è lei la donna che vuole al suo fianco. Infatti dopo un’attenta riflessione deciderà di non sposarla più. Quale sarà la reazione di Sally? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Beautiful puntate americane: Sally rapisce Flo La Spectra oltrepassa il limite spinta dall’amore che prova per Wyatt Spencer Colpi di scena a non finire nelle puntate americane di Beautiful in ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 13 febbraio 2021)sembrava essere davvero certo di voler sposareSpectra fino a poco tempo fa, ma nella puntata didel 18la situazione si capovolgerà completamente. Il giovane Spencer infatti si accorgerà dell’errore che sta facendo a causa di una frase detta dalla Spectra e si renderà conto che non è lei la donna che vuole al suo fianco. Infatti dopo un’attenta riflessionerà di non sposarla più. Quale sarà la reazione di? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…puntate americane:rapisce Flo La Spectra oltrepassa il limite spinta dall’amore che prova perSpencer Colpi di scena a non finire nelle puntate americane diin ...

