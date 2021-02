Abruzzo | crociata sovranista contro l’aborto Niente pillola Ru486 nei consultori | sarà disponibile solo negli ospedali

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 13 febbraio 2021)abruzzesi off limits per l’interruzione farmacologica di gravidanza con la. L’assessore regionale alla salute, Nicoletta Verì, in una circolare raccomanda fortemente, alle 4 Asl abruzzesi, che l’interruzione farmacologica di gravidanza con utilizzo di mifepristone e prostaglandin sia effettuata preferibilmente in ambitoero. Alla base della decisione, come sottolineato dalla Verì, c’è che le donne devono essere assistite in ambienti più consoni e ricevere le necessarie informazioni, così come previsto nelle indicazioni terapeutiche dei prodotti. Condizioni che, a quanto pare, non sarebbero garantite neifamiliari. Eppure questa motivazione non convince le Democratiche abruzzesi secondo cui la decisione nasconderebbe altro: “La raccomandazione della Regione è ...