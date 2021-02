LIVE – Monza-Pisa, Serie B 2020/2021 (DIRETTA) (Di venerdì 12 febbraio 2021) La DIRETTA LIVE di Monza-Pisa, match valevole per la ventitreesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa, reduci da due successi nelle ultime cinque partite, vogliono conquistare i tre punti per provare ad avvicinarsi ulteriormente all’Empoli capolista; i toscani, dal canto loro, hanno ottenuto cinque punti nelle ultime cinque gare e sperano di mettersi al più presto in una situazione di classifica tranquilla. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di venerdì 12 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA DIRETTA Monza-Pisa Ore 21:00 ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ladi, match valevole per la ventitreesima giornata di. I padroni di casa, reduci da due successi nelle ultime cinque partite, vogliono conquistare i tre punti per provare ad avvicinarsi ulteriormente all’Empoli capolista; i toscani, dal canto loro, hanno ottenuto cinque punti nelle ultime cinque gare e sperano di mettersi al più presto in una situazione di classifica tranquilla. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di venerdì 12 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LAOre 21:00 ...

blab_live : #SerieB, #MonzaPisa @ACMonza @PisaSC biancorossi in corsa verso il primato. Probabili formazioni, #pronostico e va… - sportli26181512 : Diretta Monza-Pisa dalle 21: probabili formazioni e dove vederla in tv: Segui live la partita su… - cops27mb1 : Diretta Live Monza-Pisa (ven. 12/2, ore 21:00), i 25 convocati biancorossi: rientra Boateng, out Paletta e Maric… - andrea_82b15 : @Lupetto979 @Gregnrg @ilbanale Io preso 50€ co over2,5 live Monza e vinto a poker in bisca. Ieri de lusso proprio. - SSportNetwork : #SuperSportWednesday #Volley #SuperLega Grande prova di #Monza, che batte nettamente #Verona 3-0! #live -