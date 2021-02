Walter Zenga: scontro tra le due ex mogli (Di giovedì 11 febbraio 2021) Una vera e propria telenovela quella che si sta svolgendo e che vede come protagonista Walter Zenga, ex portierone dell’Inter e della Nazionale. Dopo la diatriba fra Walter e i figli (della seconda moglie) Walter e Nicolò, gli attacchi dell’ultima consorte del portiere, Raluca Rebedea contro Andrea e Nicolò, ecco che le liti si spostano fra le due ex mogli (Elvira Carfagna e Roerta Termali). Elvira Carfagna, prima Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 11 febbraio 2021) Una vera e propria telenovela quella che si sta svolgendo e che vede come protagonista, ex portierone dell’Inter e della Nazionale. Dopo la diatriba frae i figli (della secondae)e Nicolò, gli attacchi dell’ultima consorte del portiere, Raluca Rebedea contro Andrea e Nicolò, ecco che le liti si spostano fra le due ex(Elvira Carfagna e Roerta Termali). Elvira Carfagna, prima Articolo completo: dal blog SoloDonna

LiveNoneladUrso : A Live #noneladurso le immagini del matrimonio di Jacopo Zenga - infinitejest___ : Spero che Walter Zenga non abbia in progetto altri figli nel frattempo altrimenti tra un prolungamento e l'altro ce… - zazoomblog : Walter Zenga: il figlio Nicolò ha una fidanzata famosa - #Walter #Zenga: #figlio #Nicolò - BluVelen : @barbyba75 Pensi che Walter Zenga abbia bisogno di visibilità? Allora non sai chi sia.. Semmai è il figlio che graz… - Dayanemello54 : RT @benzosdimples: Abbiamo capito che ti tengono in casa a qualsiasi costo solo se sei figlio di Alba Parietti e Walter Zenga #Rosmello -