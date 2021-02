Serie A ultime dai campi LIVE: Napoli in emergenza (Di giovedì 11 febbraio 2021) Serie A ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati Gli aggiornamenti dalla Serie A ultime dai campi: notizie, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata di campionato. ATALANTA – La Giornata: Si attendono notizie dall’infermeria per capire le condizioni di Hateboer e Maehle.Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Sutalo, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; Muriel.Squalificati: Toloi.Infortunati: Hateboer, Maehle. BENEVENTO – La Giornata: Inzaghi ha ufficializzato le convocazioni: prima volta per l’argentino Gaich.Probabile formazione (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021)daidelle 20 squadre del massimoonato di calcio italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati Gli aggiornamenti dalladai: notizie, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata dionato. ATALANTA – La Giornata: Si attendono notizie dall’infermeria per capire le condizioni di Hateboer e Maehle.Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Sutalo, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; Muriel.Squalificati: Toloi.Infortunati: Hateboer, Maehle. BENEVENTO – La Giornata: Inzaghi ha ufficializzato le convocazioni: prima volta per l’argentino Gaich.Probabile formazione (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, ...

