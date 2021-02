Roma, degrado alla stazione metro Conca D’Oro: rimosso l’insediamento abusivo (Di giovedì 11 febbraio 2021) Letti, materassi, coperte, bottiglie di birra, spazzatura, e chi più ne ha più ne metta. Un vero e proprio accampamento abusivo nel più totale degrado è quello che si trovava nella stazione metro Conca D’Oro, più precisamente nei portici antistanti l’entrata della metropolitana e di cui vi avevamo parlato spesso in vari articoli. Oggi – grazie all’incessante opera della Polizia Locale per il ripristino del decoro sul territorio capitolino, con una serie di attività finalizzate a contrastare i fenomeni di degrado e che prevedono la presenza anche di operatori della Sala Operativa Sociale e del personale di Ama per la pulizia e la sanificazione degli ambienti – gli agenti del III Gruppo Nomentano e del GPIT hanno rimosso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 febbraio 2021) Letti, materassi, coperte, bottiglie di birra, spazzatura, e chi più ne ha più ne metta. Un vero e proprio accampamentonel più totaleè quello che si trovava nella, più precisamente nei portici antistanti l’entrata dellapolitana e di cui vi avevamo parlato spesso in vari articoli. Oggi – grazie all’incessante opera della Polizia Locale per il ripristino del decoro sul territorio capitolino, con una serie di attività finalizzate a contrastare i fenomeni die che prevedono la presenza anche di operatori della Sala Operativa Sociale e del personale di Ama per la pulizia e la sanificazione degli ambienti – gli agenti del III Gruppo Nomentano e del GPIT hanno...

