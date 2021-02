Regolamento verde, Corsetti: testo originario stravolto (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma – “In queste ore si e’ aperto un acceso dibattito, che ha coinvolto anche molte associazioni, sulla proposta di deliberazione che sta per arrivare in Aula Giulio Cesare relativa al Regolamento del verde pubblico e privato di Roma Capitale.” “Il testo proposto nel 2019 dall’allora assessora Pinuccia Montanari e’ stato completamente stravolto dall’attuale responsabile del verde Laura Fiorini che ha presentato circa 400 emendamenti, molti dei quali sostanziali e non connessi alle controdeduzioni proposte dai Municipi per il parere di competenza.” “Sembrerebbe, inoltre, che manchi un documento ufficiale che attesti formalmente il rinnovo dell’approvazione da parte della Giunta del nuovo testo discusso lo scorso 12 gennaio. Un testo di 150 pagine, 400 emendamenti e 17 ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma – “In queste ore si e’ aperto un acceso dibattito, che ha coinvolto anche molte associazioni, sulla proposta di deliberazione che sta per arrivare in Aula Giulio Cesare relativa aldelpubblico e privato di Roma Capitale.” “Ilproposto nel 2019 dall’allora assessora Pinuccia Montanari e’ stato completamentedall’attuale responsabile delLaura Fiorini che ha presentato circa 400 emendamenti, molti dei quali sostanziali e non connessi alle controdeduzioni proposte dai Municipi per il parere di competenza.” “Sembrerebbe, inoltre, che manchi un documento ufficiale che attesti formalmente il rinnovo dell’approvazione da parte della Giunta del nuovodiscusso lo scorso 12 gennaio. Undi 150 pagine, 400 emendamenti e 17 ...

