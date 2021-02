LIVE Tour de la Provence, prima tappa in DIRETTA: 45? di vantaggio per Ciccone, Moscon e Alaphilippe (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.10 Dietro insiste nella sua azione la UAE Team Emirates di Alexander Kristoff. 16.08 Grandissima collaborazione tra i tre fuggitivi che proseguono nella loro azione con continui cambi regolari. 16.05 Siamo a 18 km dal traguardo e Alaphilippe, Ciccone e Moscon hanno 45? di vantaggio. 16.03 Nulla da fare per i contrattaccanti. Adesso ci sarà un ultimo breve zampellotto, non classificabile come GPM. 16.00 Accelerazione da parte del duo dell’Arkea formato da Warren Barguil e Clement Russo. 15.59 Gli attaccanti e il gruppo stanno affrontando una discesa di 6 chilometri. 15.56 Dal gruppo prova ad evadere un altro azzurro. Si tratta di Alessandro Fedeli (Delko). 15.55 Alaphilippe passa per primo al GPM davanti a ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.10 Dietro insiste nella sua azione la UAE Team Emirates di Alexander Kristoff. 16.08 Grandissima collaborazione tra i tre fuggitivi che proseguono nella loro azione con continui cambi regolari. 16.05 Siamo a 18 km dal traguardo ehanno 45? di. 16.03 Nulla da fare per i contrattaccanti. Adesso ci sarà un ultimo breve zampellotto, non classificabile come GPM. 16.00 Accelerazione da parte del duo dell’Arkea formato da Warren Barguil e Clement Russo. 15.59 Gli attaccanti e il gruppo stanno affrontando una discesa di 6 chilometri. 15.56 Dal gruppo prova ad evadere un altro azzurro. Si tratta di Alessandro Fedeli (Delko). 15.55passa per primo al GPM davanti a ...

