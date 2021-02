FOTO “Training in the golden hour”: l’ultimo allenamento di Luna nell’ora dorata. Ora la sfida a Ineos (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nella giornata odierna Luna Rossa è scesa in acqua nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) per una sessione di allenamento in vista della Finale di Prada Cup, in programma a partire da sabato 13 febbraio. L’equipaggio si sta preprarando per il duello contro Ineos Uk e oggi ha sfruttato anche la cosiddetta “golden hour”, quel particolar momento in cui il cielo si tinge di un particolar arancione acceso. Di seguito le FOTO di questo bellissimo momento. FOTO allenamento Luna ROSSA “Training IN THE golden hourS” The final Training session before the Final begins. #PRADACupFinal #1DayToGo Pubblicato da America’s Cup su Giovedì 11 febbraio 2021 FOTO: ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nella giornata odiernaRossa è scesa in acqua nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) per una sessione diin vista della Finale di Prada Cup, in programma a partire da sabato 13 febbraio. L’equipaggio si sta preprarando per il duello controUk e oggi ha sfruttato anche la cosiddetta “”, quel particolar momento in cui il cielo si tinge di un particolar arancione acceso. Di seguito ledi questo bellissimo momento.ROSSA “IN THES” The finalsession before the Final begins. #PRADACupFinal #1DayToGo Pubblicato da America’s Cup su Giovedì 11 febbraio 2021: ...

TuttoASRoma : TRIGORIA TRAINING 09/02 AM – Continua la preparazione alla partita contro l’Udinese. Pedro in gruppo (FOTO) - nandasatriyo285 : RT @teamSic58: Chi avrà vinto la sfida??? Scorri le foto per scoprirlo!?? ••••••••••••••••••••••••••• Training day in @PistaSanMauro with @Ta… - ElicaEliseeva : RT @teamSic58: Chi avrà vinto la sfida??? Scorri le foto per scoprirlo!?? ••••••••••••••••••••••••••• Training day in @PistaSanMauro with @Ta… - Vanganel : RT @teamSic58: Chi avrà vinto la sfida??? Scorri le foto per scoprirlo!?? ••••••••••••••••••••••••••• Training day in @PistaSanMauro with @Ta… - teamSic58 : Chi avrà vinto la sfida??? Scorri le foto per scoprirlo!?? ••••••••••••••••••••••••••• Training day in @PistaSanMauro… -