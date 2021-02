Basilicata, in 8 mesi mai un malato: l’ospedale da campo donato dal Qatar sarà usato per i vaccini. Ora sul flop indaga la Corte dei conti (Di giovedì 11 febbraio 2021) Non chiamateli “luxury hospital” per il Covid, ma semplicemente tendostrutture per la vaccinazione. Lo avevamo anticipato due mesi fa che gli ospedali da campo donati all’Italia in aprile dall’emiro del Qatar Tamim bin Hamad al-Thani per fronteggiare la pandemia sarebbero stati dei flop. Dopo 8 mesi e quasi 2 milioni di euro, la Regione Basilicata ha deciso di destinarli alle vaccinazioni e non più ad accogliere malati Covid. Neanche i paucisintomatici, come preannunciato nelle precedenti delibere. Adesso però la Corte dei conti della Basilicata, presieduta dal procuratore regionale Vittorio Raeli, vuole vederci chiaro. La task force “servizio covid” della procura contabile ha già aperto sette indagini, per capire come sono stati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Non chiamateli “luxury hospital” per il Covid, ma semplicemente tendostrutture per la vaccinazione. Lo avevamo anticipato duefa che gli ospedali dadonati all’Italia in aprile dall’emiro delTamim bin Hamad al-Thani per fronteggiare la pandemia sarebbero stati dei. Dopo 8e quasi 2 milioni di euro, la Regioneha deciso di destinarli alle vaccinazioni e non più ad accogliere malati Covid. Neanche i paucisintomatici, come preannunciato nelle precedenti delibere. Adesso però ladeidella, presieduta dal procuratore regionale Vittorio Raeli, vuole vederci chiaro. La task force “servizio covid” della procura contabile ha già aperto sette indagini, per capire come sono stati ...

