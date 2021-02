'Vaccino Astrazeneca, richiamo dopo 12 settimane e usare stesso siero'. La nuova linea dell'Aifa (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nella nuova circolare del ministero della Salute 'Aggiornamento vaccini disponibili contro SARS - CoV - 2/COVID - 19' il viene raccomandato alle persone dai 18 fino al compimento dei 55 anni in ... Leggi su leggo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nellacircolare del ministeroa Salute 'Aggiornamento vaccini disponibili contro SARS - CoV - 2/COVID - 19' il viene raccomandato alle persone dai 18 fino al compimento dei 55 anni in ...

Agenzia_Ansa : La seconda dose del #vaccino anti #Covid di #AstraZeneca andrebbe somministrata nella dodicesima settimana dalla pr… - RaiNews : La 'raccomandazione' dell'Aifa - lorepregliasco : Ottima notizia: il vaccino AstraZeneca efficace anche sulla 'variante inglese' - GioLombar : @StefanoSamma7 @SimoAmbrosetti @Ruffino_Lorenzo Sono per caso iniziate le somministrazioni del vaccino di Astrazeneca? - RogerAthom : In estate l’A.D. di Irbm S.P.A. di Pomezia (azienda italiana che ha operato in sinergia con AstraZeneca) dichiarò c… -