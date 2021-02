Roma, Fonseca libera tutti: ultimo giorno di riposo prima del tour de force (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Un giorno di riposo concesso in mezzo alla settimana, il secondo dopo la sconfitta di sabato a Torino contro la Juventus. Potrebbe sembrare strano, ma la scelta di Paulo Fonseca ha una motivazione ben ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Undiconcesso in mezzo alla settimana, il secondo dopo la sconfitta di sabato a Torino contro la Juventus. Potrebbe sembrare strano, ma la scelta di Pauloha una motivazione ben ...

ReteSport : ??#FlashNews #Roma ?? Nonostante il giorno di riposo concesso da Fonseca alla squadra giallorossa, oggi #Zaniolo e… - ReteSport : ?? #LeVocidiReteSport???? #Pugliese: 'Mkhi rimarrà' - #Piacentini: 'Spero che Fonseca faccia giocare Dzeko senza far… - sportli26181512 : Roma, Fonseca libera tutti: ultimo giorno di riposo prima del tour de force: Roma, Fonseca libera tutti: ultimo gio… - infoitsport : Il Messaggero: 'Roma-Lazio: derby per l'UCL. Fonseca col tabù delle big. Inzaghi, tanti gol presi' - Sardanapalooo : RT @TonyUrbe: Per chi critica @PFonsecaCoach e il pallone lo ha solo visto in TV o alla PlayStation (@Sardanapalooo) #ROMA #ASROMA #FONSEC… -