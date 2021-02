Rissa a Roma, il rapper Tony Effe rischia il processo per violenza e lesioni (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Novella Toloni Il cantante della Dark Polo Gang è accusato di aver rotto la mandibola a un fan che lo aveva filmato fuori da una discoteca. Le indagini sono terminate e il pm ha chiesto il rinvio a giudizio Non è un buon momento per il rapper Tony Effe. Alle pene d'amore per la fine della relazione con la storica fidanzata Taylor Mega ora si aggiungono anche i guai giudiziari. Il cantante della Dark Polo Gang è stato rinviato a giudizio e potrebbe finire a processo per aver aggredito e preso a pugni un fan fuori dalla discoteca Romana Toy Room. L'accusa è di violenza privata e lesioni personali aggravate. nodo 1832392 I fatti risalgono all'aprile del 2019 quando Tony Effe, al secolo Nicolò Rapisarda, si trovava nel ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Novella Toloni Il cantante della Dark Polo Gang è accusato di aver rotto la mandibola a un fan che lo aveva filmato fuori da una discoteca. Le indagini sono terminate e il pm ha chiesto il rinvio a giudizio Non è un buon momento per il. Alle pene d'amore per la fine della relazione con la storica fidanzata Taylor Mega ora si aggiungono anche i guai giudiziari. Il cantante della Dark Polo Gang è stato rinviato a giudizio e potrebbe finire aper aver aggredito e preso a pugni un fan fuori dalla discotecana Toy Room. L'accusa è diprivata epersonali aggravate. nodo 1832392 I fatti risalgono all'aprile del 2019 quando, al secolo Nicolò Rapisarda, si trovava nel ...

