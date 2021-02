Offese al re | il rapper catalano Pablo Hasél condannato a nove mesi di carcere

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) E' polemica in Spagna per la condanna, adi, inflitta al, accusato dei reati di apologia di terrorismo e ingiurie alla Corona e alle istituzioni dello Stato, per ...

E' polemica in Spagna per la condanna, a nove mesi di carcere, inflitta al rapper Pablo Hasél, accusato dei reati di apologia di terrorismo e ingiurie alla Corona e alle istituzioni dello Stato, per alcuni suoi tweet e canzoni. L'artista potrebbe entrare in cella già nelle prossime ore. Il cantante, indipendentista, è accusato dei reati di apologia di terrorismo e ingiurie alla Corona e alle istituzioni dello Stato.