Myriam Catania | crisi col marito? Ci sono novità importanti

GiuseppeporroIt : 'Myriam Catania è in crisi col marito', la rivelazione choc di Matilde Brandi: c'entra Mario Ermito? Il gossip bomb… - infoitcultura : Matilde Brandi: 'Myriam Catania e suo marito si sono lasciati'/ 'A lei piace Ermito' - BakshDark : #gregorelli Apro parentesi per dire che Parpiglia aveva dato la notizia del flirt tra Myriam Catania e Mario Ermito… - curadisplendere : RT @oocgfvip5: Fancam di Myriam Catania. #GFVIP - infoitcultura : Myriam Catania, crisi coniugale ed Ermito: parla l’amica Matilde Brandi -

Ultime Notizie dalla rete : Myriam Catania

Matilde Brandi ha rotto il silenzio sui gossip riguardanti la sua amica. Ecco cosa ha dichiarato la showgirl.Matilde Brandi "punta" Andrea Zelletta e Francesco Oppini ? Ospite di Casa Chi, dopo avere sganciato una bella bomba sue Mario Ermito , l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha detto quali erano i suoi uomini ideali dentro la Casa. Andrea Zelletta è l'uomo ideale di Matilde Brandi L'ho sempre detto, ...A quanto pare Myriam Catania non sta passando un momento facile e pare sia in crisi con il marito. Ecco le dichiarazioni di Matilde Brandi.Crediti foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy Tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi non corre buon sangue negli ultimi tempi. L’influencer ormai non nasconde di non sopporta ...