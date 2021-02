HearthStone | tanti cambiamenti in arrivo relativi ai nuovi set e non solo

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Blizzard ha recentemente annunciato che presto suarriverannolegati alla rotazione deiset e nonSe siete degli amanti dei giochi di carte di sicuro conoscerete, il TCG digitale di Blizzard. Il titolo è ambientato nell’universo del noto MMORPG World of Warcraft e sin dal suo lancio nel lontano 2014 ha racimolato un gran numero di fan in tutto il mondo. Nel corso di oltre 6 anni il gioco è cambiato davvero molto e sembra proprio che non sia intenzionato a fermarsi. Blizzard infatti ha recentemente annunciato che presto suarriverannolegati alla rotazione deiset e non. Il nuovo set principale e il formato ...