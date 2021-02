Dito medio e insulti | il litigio tra Conte e Agnelli

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Iltraoccupa le prime pagine dei quotidiani sportivi: il tecnico dell’Inter mostra ilalla dirigenza bianconera. La semifinale di ritorno di Coppa Italia Juventus-Inter non regala grandi emozioni dal punto di vista sportivo, con un pareggio a reti bianche che regala la qualificazione ai bianconeri, ma fa parlare per ildiade per glidi quest’ultimo all’ex allenatore dei bianconeri, ora sulla panchina dell’Inter. Ila distanza ma accesissimo trainizia al termine della partita, e le telecamere immortalano tutta le scena. Juve-Inter, iltra ...

Bellissima Non fosse stato già troppo, per noi cuori teneri, Conte che fa ilad Agnelli con tanto d'istruzioni d'uso e manutenzione - "suca" - e la presidenziale replica - "stai zitto ...I due sono stati protagonisti di un accesso alterco che ha visto il tecnico nerazzurro mostrare ilprima di entrara negli spogliatoi all'intervallo e il presidente bianconera urlare ...