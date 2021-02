Birra Forst, partner dei Mondiali di sci alpino a Cortina (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il forte legame tra Birra Forst e FISI, l’hanno portata a essere “Birra ufficiale dello Sci”, partecipando alle gare di Coppa del Mondo di Sci alpino, in tutte le tappe italiane più importanti della stagione, dalla Val Gardena all’Alta Badia, da Madonna di Campiglio a Bormio. Inoltre, in occasione dei Campionati del Mondo di Sci alpino, Birra Forst è National partner di Cortina 2021 e partecipa all’evento con una forte visibilità istituzionale nel cuore di Cortina e in prossimità del tracciato di gara. La visibilità dell’azienda è stata ulteriormente rafforzata in televisione, sulla carta stampata ed in tutto il mondo online, grazie a una continua campagna pubblicitaria di lancio della nuova Forst ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il forte legame trae FISI, l’hanno portata a essere “ufficiale dello Sci”, partecipando alle gare di Coppa del Mondo di Sci, in tutte le tappe italiane più importanti della stagione, dalla Val Gardena all’Alta Badia, da Madonna di Campiglio a Bormio. Inoltre, in occasione dei Campionati del Mondo di Sciè Nationaldi2021 e partecipa all’evento con una forte visibilità istituzionale nel cuore die in prossimità del tracciato di gara. La visibilità dell’azienda è stata ulteriormente rafforzata in televisione, sulla carta stampata ed in tutto il mondo online, grazie a una continua campagna pubblicitaria di lancio della nuova...

Il brand Forst, da anni associato al mondo degli sport invernali, rinnova anche quest'anno il suo "tradizionale" impegno nel mondo dello sport e della neve. L'azienda di Lagundo (Bolzano) è la “Birra ...

Melegatti, Pastificio Felicetti, Parmacotto, Bavaria Prosecco DOC Birra Forst sono le eccellenze protagoniste dei Campionati Mondiali di Sci ...

