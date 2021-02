Varsavia-Modena | data | orario | diretta tv e streaming Champions League 2020 2021 volley

Leggi su sportface

(Di martedì 9 febbraio 2021) La Verva Warszawa Orlen Paliwa sfida la Leo Shoes: eccoe come vedere intv eil match della Pool D dellamaschile. Dopo aver sfidato i russi del Kemerovo guidati dall’ex Ivan Zaytsev, i Canarini tornano sul campo di casa del PalaPanini per sfidare la compagine polacca. Gli uomini di Andrea Giani vogliono replicare il successo in tre set ottenuto nella gara di anper avvicinarsi ulteriormente al passaggio del turno. Anche i polacchi sono pienamente in corsa per l’accesso ai quarti di finale e cercheranno di ribaltare il risultato dell’an. REGOLAMENTO: CHI PASSA IL TURNO? IL CALENDARIO COMPLETO DELLA POOL D RISULTATI E CLASSIFICHE ...