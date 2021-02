Prada Cup, novità su Luna Rossa: chiglia più affilata e vele nuove. Foil modificati in stile New Zealand? (Di martedì 9 febbraio 2021) Gli inglesi se la cantano e se la suonano, gonfiano il petto e fanno la ruota del pavone. Ha cominciato il provocatorio blogger Magnus Wheatley, quello che dopo le World Series aveva preso in giro Ben Ainslie, chiedendone a più riprese l’immediato licenziamento, dal suo blog Rule69. A seguire salta fuori Peter De Savary, l’armatore della sfida di Victory nel 1983 che superò Azzurra in semifinale non perché la barca fosse più veloce e l’equipaggio migliore, ma perché la barca italiana era arrivata a quella semifinale un po’ usurata, tanto che non riuscì a presentarsi alla prima partenza per un problema tecnico e si ritirò nell’ultima a poco dall’arrivo per un’avaria quando era in testa. Wheatley parla addirittura di Luna Rossa in lacrime, De Savary neppure la cita, invitando a scommettere grosse cifre sulla vittoria di Ineos Team Uk sulla conquista ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021) Gli inglesi se la cantano e se la suonano, gonfiano il petto e fanno la ruota del pavone. Ha cominciato il provocatorio blogger Magnus Wheatley, quello che dopo le World Series aveva preso in giro Ben Ainslie, chiedendone a più riprese l’immediato licenziamento, dal suo blog Rule69. A seguire salta fuori Peter De Savary, l’armatore della sfida di Victory nel 1983 che superò Azzurra in semifinale non perché la barca fosse più veloce e l’equipaggio migliore, ma perché la barca italiana era arrivata a quella semifinale un po’ usurata, tanto che non riuscì a presentarsi alla prima partenza per un problema tecnico e si ritirò nell’ultima a poco dall’arrivo per un’avaria quando era in testa. Wheatley parla addirittura diin lacrime, De Savary neppure la cita, invitando a scommettere grosse cifre sulla vittoria di Ineos Team Uk sulla conquista ...

zazoomblog : Prada Cup Jacopo Plazzi: “Luna Rossa ha nuovi fiocchi e rande. Con Ineos sarà equilibrata” - #Prada #Jacopo #Plazzi… - foodaffairs_it : Surgiva e team Luna Rossa Prada Pirelli: la partnership continua ad Auckland verso la 36esima America’s Cup present… - infoitsport : Coppa America, Luna Rossa in Prada Cup: le 7 armi per battere Ineos in finale - infoitsport : Prada Cup, Luna Rossa e lo 'spionaggio legalizzato' a New Zealand e gli avversari. Una pratica comune - infoitsport : LIVE Prada Cup DIRETTA: i giudici ammettono che Ineos andava penalizzata. E fanno una promessa a Luna Rossa -