GF Vip | i momenti della serata | la lezione di vita di Juliano Mello

(Di martedì 9 febbraio 2021) Le parole del fratello di Dayane commuovono il pubblico e i ragazzicasa di Cinecittà Composto, emozionato nel rivedere la sorella Dayane,dà unadial Gf Vip. I due fratelli hanno perso Lucas, il fratello minore in un incidente stradale la scorsa settimana e ora lui affida la sorella Dayane alla “famiglia” italiana. Ieri durante la diretta del Gf Vip è stato in collegamento dal Brasile. Ha parlato con sua sorella, ma la cosa che ha commosso tutti sono state le parole usate per ringraziare gli amici di Dayanecasa del Grande Fratello che si stanno prendendo cura di lei. Un messaggio, in particolare, a Rosalinda Cannavò che con la sua dolcezza sta vicino a Dayane. “Grazie per l’amore che le stai dando”, ha detto. “Volevo ...