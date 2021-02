Catania | Tacopina si sbilancia | “Closing? Disposto ad andare anche oltre il 25 febbraio”

(Di martedì 9 febbraio 2021)ad un passo dal.Nonostante la stretta definitiva tra la Sigi enon sia ancora arrivata, ma non sembra mancare molto per l'inizio dell'era. Mentre l'imprenditore italo-americano resta fiducioso sulla possibile riduzione del debito per ufficializzare definitivamente l'operazione del passaggio del 100% delle quote del club etneo al suo gruppo che dovrebbe avvenire - così come previsto - entro il 25, l'avvocato Farraù si è soffermato sul delicato argomento relativo al tanto atteso, facendo il punto della situazione ai microfoni di "Catanista News". “Il preliminare prevede la data di stipula delentro e nonil 25, data contrattualmente ...

