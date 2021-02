Bennacer è guarito | con lo Spezia titolare dopo due mesi

(Di martedì 9 febbraio 2021) In attesa che per Pioli arrivi un giorno in cui potrà finalmente urlare al mondo di avere tutta la rosa a disposizione (ma arriverà, in questa stagione?), filtrano comunque buone notizie da Milanello. ...

Ultime Notizie dalla rete : Bennacer guarito

La Gazzetta dello Sport

Già per la trasferta di La Spezia, invece, il tecnico rossonero potrà contare su Ismael: l'algerino è completamentedalla bronchite , si è allenato in gruppo, e potrebbe anche ...dunque riprova a tornare davvero tra i ranghi, considerando che la sua ultima uscita da titolare risale al 13 dicembre contro il Parma. Dopo di che, il lungo stop causato dalla lesione al ...Pioli verso il recupero di una pedina fondamentale per la difesa, Bennacer ha smaltito la bronchite e potrebbe riconquistare una maglia da titolare ...Non può sbagliare il Milan, che domani pomeriggio a S.Siro affronta il Crotone ultimo in classifica, nella 21a giornata di campionato. Gli uomini di Stefano Pioli, sono chiamati a riprendersi la vetta ...