“Sei stato un grande”, tragico lutto per Povia: morto il padre del cantante (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il triste addio di Povia al padre: lutto devastante per il famoso artista che sui social ha dedicato parole d’amore al genitore scomparso. Una notizia sconvolgente che il celebre cantautore ha condiviso con i fan tramite il proprio profilo Instagram: parole drammatiche e colme di dolore e nostalgia per la morte dell’amato papà. Povia ha L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il triste addio dialdevastante per il famoso artista che sui social ha dedicato parole d’amore al genitore scomparso. Una notizia sconvolgente che il celebre cantautore ha condiviso con i fan tramite il proprio profilo Instagram: parole drammatiche e colme di dolore e nostalgia per la morte dell’amato papà.ha L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

CarloCalenda : La cosa interessante di tenere una linea dritta è che il resto del mondo va così tanto a zig zag che prima o poi an… - MauroAsara : @jooniegalaxxy @StalkerAnsya Mah in realtà anche qua in Irlanda non si parla quasi mai di salario all'intervista. T… - katia_paladino : Pier sei una merda e ogni giorno che passa lo penso di piu'. ..fai meno il figo che se non c erano le storielle sar… - sferriam : @pierpi13 Di' la verità...sei stato tu per i like - Sararisso3 : @AlbertoBagnai Sono cose che 'ponno' capitare, pensi che a me ha bloccato 'beppegrillo' ??(??????????????????). E non gli ave… -