Ramos torna a casa dopo l’intervento | “E’ andato tutto alla grande | spero di tornare il prima possibile”

Sergio Ramos si è operato al menisco del ginocchio sinistro e su Twitter ha salutato e rassicurato i tifosi del Real: "Ciao a tutti, sono tornato a casa adesso. alla fine ho dovuto subire un intervento chirurgico, a nessuno piace essere in questa situazione. Grazie a Dio tutto è andato alla grande. Era una raccomandazione medica e non avevo altra scelta. Sono molto contento di come è andata e cercherò di tornare il prima possibile per aiutare la squadra: c'è una lunga stagione davanti a noi. Voglio ringraziare il Dr. Leyes e tutto il suo team per l'ottimo trattamento e lavoro svolto durante l'operazione e voi tifosi per i tanti messaggi di supporto".

