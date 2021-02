Per una famiglia su tre è stato complicato sostenere la Dad dei bambini (Di lunedì 8 febbraio 2021) AGI - Una famiglia italiana su 3 durante il lockdown non è stata in grado, per mancanza di tempo e anche di adeguato supporto tecnologico, di sostenere adeguatamente la didattica a distanza riservata ai propri bambini. Lo dice un nuovo studio realizzato dall'Ufficio di Ricerca Unicef - Innocenti e Università Cattolica del Sacro Cuore che ha coinvolto 1.028 famiglie in tutta Italia. Ed emerge che circa il 27% di queste ha riferito di non aver posseduto tecnologie adeguate durante il lockdown, mentre il 30% dei genitori ha riportato di non avere avuto tempo a sufficienza per sostenere i propri figli con la didattica a distanza. Ma c'è anche un 6% dei bambini dello stesso campione che non ha potuto partecipare alla Dad a causa di problemi di connettività o per la mancanza di dispositivi. L'indagine è stata condotta nel giugno 2020 nell'ambito di un ... Leggi su agi (Di lunedì 8 febbraio 2021) AGI - Una famiglia italiana su 3 durante il lockdown non è stata in grado, per mancanza di tempo e anche di adeguato supporto tecnologico, di sostenere adeguatamente la didattica a distanza riservata ai propri. Lo dice un nuovo studio realizzato dall'Ufficio di Ricerca Unicef - Innocenti e Università Cattolica del Sacro Cuore che ha coinvolto 1.028 famiglie in tutta Italia. Ed emerge che circa il 27% di queste ha riferito di non aver posseduto tecnologie adeguate durante il lockdown, mentre il 30% dei genitori ha riportato di non avere avuto tempo a sufficienza per sostenere i propri figli con la didattica a distanza. Ma c'è anche un 6% deidello stesso campione che non ha potuto partecipare alla Dad a causa di problemi di connettività o per la mancanza di dispositivi. L'indagine è stata condotta nel giugno 2020 nell'ambito di un ...

