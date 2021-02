Juventus-Inter | la signora in giallo | come falsare una finale

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Permettetemi di dire che quello che sta accadendo dimostra ancora una voltanel calcio, spesso, manchi il filo logico. Domani, alle 20:45,si sfidano per il ritorno di Coppa Italia, ma non solo rischia di perdere fisicamente, ma anche mentalmente, complice una regola assurda da parte della Lega Serie A. LEGGI ANCHE: Calciomercato, lo United lo molla: Paratici ci pensa A differenza del campionato, dove dopo cinque ammonizioni scatta la squalifica, in Coppa Italia vige ancora la regola delle due ammonizioni, che in questo momento penalizza la, che giocherà contro l’con 10 diffidati. Praticamente, potrebbe rischiare di arrivare incon diversi giocatori assenti, vanificando tutto ciò che ha fatto di buono. Una regola ...

...di campionato ha visto labattere la Roma, grazie alla incredibile capacità di fare gol di Cristiano Ronaldo; il Milan travolgere il Crotone con il gol 500 e 501 di Ibrahimovic; l'...Milano, 8 febbraio 2021 " Settimana di ritorno per le semifinali di Coppa Italia. A Torino si gioca il rematch tradopo che i bianconeri hanno espugnato martedì scorso San Siro per 1 - 2. Gli uomini di Pirlo sono vicini alla finale, per l'la ricerca di una impresa quasi disperata in ...Niente deferimento per Gigi Buffon dopo Inter-Juventus: l'audio della presunta espressione blasfema dopo il goal di Lautaro non è abbastanza chiaro.JUVENTUS INTER – Domani la Juventus si gioca uno dei tanti traguardi della stagione: la finale di Coppa Italia. Un match che sicuramente sarà molto complicato per Ronaldo e compagni, che ripartiranno ...