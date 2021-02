Clochard trovato morto a Torino nel dehors di un bar (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il dehors del bar del centro di Torino Torino Un Clochard è stato trovato morto questa mattina nel dehors di un bar del centro di Torino. A dare l'allarme è stato il proprietario del locale. Sul posto ... Leggi su gazzettadalba (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ildel bar del centro diUnè statoquesta mattina neldi un bar del centro di. A dare l'allarme è stato il proprietario del locale. Sul posto ...

fattoquotidiano : Clochard di 59 anni trovato morto nel dehors di un bar a Torino: era rimasto senza casa dopo aver perso il lavoro - TgrRai : Torino, clochard di 59 anni trovato senza vita, sarebbe morto per cause naturali. La tragedia a pochi giorni dalle… - SkyTG24 : Torino, clochard trovato morto nel dehors di un bar - sologiuma : RT @UtherPe1: Io spero che il clochard trovato morto questa mattina a Torino, non sia uno di quelli a cui furono portate via le coperte poc… - donmimi : RT @UtherPe1: Io spero che il clochard trovato morto questa mattina a Torino, non sia uno di quelli a cui furono portate via le coperte poc… -