Arrivano le prime indiscrezioni su Samsung Galaxy Z Fold 3 e su Z Flip 2 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Un rumor inedito su Samsung Galaxy Z Fold 3 e Samsung Galaxy Z Flip 2 indica che arriveranno nella seconda metà dell'anno con la One UI 3.5 L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 8 febbraio 2021) Un rumor inedito su3 e2 indica che arriveranno nella seconda metà dell'anno con la One UI 3.5 L'articolo proviene da TuttoAndroid.

pietroraffa : Arrivano in anticipo in Italia, già da domani, le prime 249.600 dosi del vaccino AstraZeneca. Ottima notizia - _DAless_ : Arrivano le prime foto da Soverato. Folla nelle strade, carri allegorici e processione in atto verso la casa della… - tommaso04398653 : RT @michele_geraci: #Tecnologia, Giganti #Web e #Democrazia Dalla #Cina arrivano le prime regole per arginare i monopoli delle grandi azie… - violanews : Viola Park, altra tappa fondamentale. Oggi arrivano le prime ruspe #Fiorentina - lavocedialba : Martedì arrivano in Piemonte le prime 17.800 dosi di Astra Zeneca: previste in settimane altri vaccini Pfizer e Mod… -