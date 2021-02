Roma, scomparsa 15enne: l’appello per trovare Antonella (Di domenica 7 febbraio 2021) Si chiama Antonella, ha 15 anni e da ieri mattina non si hanno sue notizie. La 15enne sembra essere scomparsa in zona Marconi. Antonella Chamos, che a quanto pare si fa chiamare anche Elizabeth Seclen, gioca a pallavolo al Marconi Stella, frequenta molto viale Marconi ed abita in zona Magliana. Non vi sono notizie della ragazza da ieri mattina, le forze dell’ordine sono state allertate, se qualcuno dovesse averla vista può contattare il 3312581219. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 7 febbraio 2021) Si chiama, ha 15 anni e da ieri mattina non si hanno sue notizie. Lasembra esserein zona Marconi.Chamos, che a quanto pare si fa chiamare anche Elizabeth Seclen, gioca a pallavolo al Marconi Stella, frequenta molto viale Marconi ed abita in zona Magliana. Non vi sono notizie della ragazza da ieri mattina, le forze dell’ordine sono state allertate, se qualcuno dovesse averla vista può contattare il 3312581219. su Il Corriere della Città.

