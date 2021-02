Donadoni: “Pirlo sta portando la sua filosofia alla Juve. La strada è quella giusta” (Di domenica 7 febbraio 2021) Ospite di 90° minuto sulla Rai, Roberto Donadoni, ex CT della Nazionale e allenatore di diversi club, ha parlato del lavoro di Pirlo alla Juventus, affermando come il bresciano stia poco alla volta prendendosi la sua Juve. Queste le sue parole: “Pirlo è alla prima esperienza in un club così importante ma credo stia cercando di portare la sua filosofia di gioco e da qui può solo migliorare. Dobbiamo aspettarci una bella seconda parte di campionato. La Juve sta trovando la sua quadratura e ora sarà dura per tutte. Anche in Champions secondo me può fare bene e arrivare fino in fondo a giocarsela con le top europee. Non dimentichiamo che Andrea si è ritrovato dalla sera alla mattina ad ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 7 febbraio 2021) Ospite di 90° minuto sulla Rai, Roberto, ex CT della Nazionale e allenatore di diversi club, ha parlato del lavoro dintus, affermando come il bresciano stia pocovolta prendendosi la sua. Queste le sue parole: “prima esperienza in un club così importante ma credo stia cercando di portare la suadi gioco e da qui può solo migliorare. Dobbiamo aspettarci una bella seconda parte di campionato. Lasta trovando la sua quadratura e ora sarà dura per tutte. Anche in Champions secondo me può fare bene e arrivare fino in fondo a giocarsela con le top europee. Non dimentichiamo che Andrea si è ritrovato dseramattina ad ...

Jorgeg99 : RT @TUTTOJUVE_COM: Donadoni su Pirlo: 'Nonostante sia alla prima esperienza in un club importante, sta cercando di portare la sua filosofia… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Donadoni su Pirlo: 'Nonostante sia alla prima esperienza in un club importante, sta cercando di portare la sua filosofia… - TUTTOJUVE_COM : Donadoni su Pirlo: 'Nonostante sia alla prima esperienza in un club importante, sta cercando di portare la sua filo… - junews24com : Donadoni crede in Pirlo: «Prova a fare questo e può solo migliorare» - - LucaB710 : #varriale ha detto veramente che Pirlo è stato un handicap durante Italia-Spagna con Donadoni? -