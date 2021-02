ATP Melbourne 1 2021: Jannik Sinner vince il derby azzurro con Travaglia e conquista il suo secondo titolo (Di domenica 7 febbraio 2021) secondo titolo della carriera per Jannik Sinner che, dopo il trionfo di Sofia di fine anno scorso, apre il suo 2021 conquistando l’ATP Melbourne 1. L’altoatesino si è imposto in una storica finale tutta azzurra, battendo un ottimo Stefano Travaglia in due set con il punteggio di 7-6(4) 6-4 dopo due ore e undici minuti di gioco. Una partita equilibrata e che ha visto alla fine Sinner fare la differenza nei momenti decisivi dell’incontro, come nel tie-break del primo set e poi nel finale di secondo set. Per entrambi ci sarà la gioia del best ranking. Sinner è il nuovo numero 32 del mondo, diventando il terzo miglior giocatore italiano in classifica, superando Lorenzo Sonego. Anche ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021)della carriera perche, dopo il trionfo di Sofia di fine anno scorso, apre il suondo l’ATP1. L’altoatesino si è imposto in una storica finale tutta azzurra, battendo un ottimo Stefanoin due set con il punteggio di 7-6(4) 6-4 dopo due ore e undici minuti di gioco. Una partita equilibrata e che ha visto alla finefare la differenza nei momenti decisivi dell’incontro, come nel tie-break del primo set e poi nel finale diset. Per entrambi ci sarà la gioia del best ranking.è il nuovo numero 32 del mondo, diventando il terzo miglior giocatore italiano in classifica, superando Lorenzo Sonego. Anche ...

