“Sei solo un falso!”. Amici 20, pesante accusa a Rudy Zerbi. Attacco affilato contro l’insegnante (Di sabato 6 febbraio 2021) Ancora una volta la puntata del sabato di ‘Amici 20’ è stata caratterizzata da uno scontro totale tra alcuni professori della scuola. Protagonista della vicenda è stato Rudy Zerbi, che si è innervosito non poco per quello che era successo in precedenza. Il litigio si è scatenato per l’allievo Esa, infatti nonostante quest’ultimo avesse avuto un atteggiamento non consono nella scorsa puntata, l’insegnante aveva preferito lasciar passare tutto ed evitare di prendere provvedimenti a suo carico. Maria De Filippi ha dunque ripercorso la vicenda e Rudy Zerbi ha spiegato le motivazioni che l’hanno spinto a intraprendere questa strada. Secondo lui, si ha di fronte un giovane di appena vent’anni che si è sfogato dopo aver ricevuto delle critiche considerate non corrette. ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 6 febbraio 2021) Ancora una volta la puntata del sabato di ‘20’ è stata caratterizzata da uno stotale tra alcuni professori della scuola. Protagonista della vicenda è stato, che si è innervosito non poco per quello che era successo in precedenza. Il litigio si è scatenato per l’allievo Esa, infatti nonostante quest’ultimo avesse avuto un atteggiamento non consono nella scorsa puntata,aveva preferito lasciar passare tutto ed evitare di prendere provvedimenti a suo carico. Maria De Filippi ha dunque ripercorso la vicenda eha spiegato le motivazioni che l’hanno spinto a intraprendere questa strada. Secondo lui, si ha di fronte un giovane di appena vent’anni che si è sfogato dopo aver ricevuto delle critiche considerate non corrette. ...

chetempochefa : «Non solo sei mia moglie e la madre delle mie figlie, sei anche la mia migliore amica. Amo la tua forza, la tua gra… - AndreaBricchi77 : Avevano in canna questo titolo sul “SORPASSO INTER” da sei mesi. Stamattina l’hanno scritto anche sul volantino del… - GassmanGassmann : Solo sei serie europee e sei americane alla @berlinale series market. Unica serie italiana? IO TI CERCHERÒ- di… - Luke_Alenko : Inutile che gli dici che andare al mare d'estate non ti piace. Se sei in sovrappeso o comunque non del tutto in for… - KandelaStayne : tu sei il mio nano...ho solo paura -

Ultime Notizie dalla rete : Sei solo Rugby, Italia diretta live nel Sei Nazioni: gli azzurri sfidano la Francia all'Olimpico 3 - 31

contro Francia dalle 15.15 all'Olimpico di Roma per accendere la 127a edizione del Sei Nazioni, la prima interamente segnata dal Covid e quindi senza fedeli allo stadio e la 22a da ... e non solo perché ...

Pioli punta il Crotone: 'Milan, sei solo a metà salita'. E pungola Tonali...

"Siamo a metà della salita". Stefano Pioli è un amante della bici e usa questa metafora ciclistica per descrivere la situazione del suo Milan, che domani contro il Crotone deve vincere per riprendersi ...

Pioli punta il Crotone: "Milan, sei solo a metà salita". E pungola Tonali... La Gazzetta dello Sport Voglia di sciare, ecco la guida delle riaperture in Veneto

Da Cortina ad Auronzo è tutto pronto, da Alleghe allo Zoldo sugli sci fino a Pasqua, il Nevegal a pieno regime da subito a marzo 2021, sul Monte Aveva è partito il countdown. Ma fuori regione regna so ...

Bielorussia: Michel,solo dialogo pacifico può chiudere crisi

(ANSA) - BRUXELLES, 06 FEB - "Dopo sei mesi il popolo bielorusso chiede ancora che la sua voce sia ascoltata. Continuiamo a sostenervi. Non ci può essere violenza contro i manifestanti pacifici. L'Ue ...

contro Francia dalle 15.15 all'Olimpico di Roma per accendere la 127a edizione delNazioni, la prima interamente segnata dal Covid e quindi senza fedeli allo stadio e la 22a da ... e nonperché ..."Siamo a metà della salita". Stefano Pioli è un amante della bici e usa questa metafora ciclistica per descrivere la situazione del suo Milan, che domani contro il Crotone deve vincere per riprendersi ...Da Cortina ad Auronzo è tutto pronto, da Alleghe allo Zoldo sugli sci fino a Pasqua, il Nevegal a pieno regime da subito a marzo 2021, sul Monte Aveva è partito il countdown. Ma fuori regione regna so ...(ANSA) - BRUXELLES, 06 FEB - "Dopo sei mesi il popolo bielorusso chiede ancora che la sua voce sia ascoltata. Continuiamo a sostenervi. Non ci può essere violenza contro i manifestanti pacifici. L'Ue ...