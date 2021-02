Myanmar, i militari «spengono» internet. La protesta è in piazza (Di domenica 7 febbraio 2021) Il rumore notturno di pentole che nei giorni successivi al golpe dei militari in Myanmar, denunciava una rabbia presente per quanto composta, è tracimato per le strade della capitale Yangon. STUDENTI, LAVORATORI, gente comune, vestita di rosso (il colore della Lega nazionale per la democrazia) e con la mano raccolta a evidenziare le tre dita – nuovo simbolo delle proteste asiatiche, comuni anche alla Thailandia e traslate dalla popolare serie cinematografica Hunger Games – hanno dato vita a una straordinaria … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 7 febbraio 2021) Il rumore notturno di pentole che nei giorni successivi al golpe deiin, denunciava una rabbia presente per quanto composta, è tracimato per le strade della capitale Yangon. STUDENTI, LAVORATORI, gente comune, vestita di rosso (il colore della Lega nazionale per la democrazia) e con la mano raccolta a evidenziare le tre dita – nuovo simbolo delle proteste asiatiche, comuni anche alla Thailandia e traslate dalla popolare serie cinematografica Hunger Games – hanno dato vita a una straordinaria … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

RaiNews : Si continua a stringere la morsa dei militari in Myanmar: dopo il blocco di Facebook, 'oscurati' anche Twitter e In… - PaoloGentiloni : Militari di nuovo al potere in #Myanmar Di nuovo prigioniera all’alba #AungSanSuuKyi. I governi democratici commett… - sole24ore : Myanmar, Aung San Suu Kyi arrestata dai militari dopo un colpo di Stato. Tutti i poteri al capo dell’Esercito… - BennyElis : RT @AntonellaNapoli: L’8 novembre il partito di #AungSanSuuKyi ha vinto a larga maggioranza le elezioni in #Myanmar. Oggi, a un giorno dal… - Mark7V : RT @Radio1Rai: ??La mobilitazione commovente delle lavoratrici tessili birmane che per protesta contro i #militari cantano ‘#DustInTheWind’,… -