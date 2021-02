LIVE Sci alpino, SuperG Garmisch in DIRETTA: tutto pronto sulla Kandahar, Paris e Innerhofer a caccia del podio! (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.24 Gli italiani partono con la mente libera e la voglia di stupire. Christof Innerhofer sulla Kandahar in questa specialità ha vinto anche i Mondiali e, visto lo stato di forma, potrebbe davvero tentare il colpaccio. Dominik Paris cerca un bis che lo caricherebbe al massimo in vista di Cortina 11.21 Nei precedenti stagionali in SuperG abbiamo assistito alle vittorie di Mauro Caviezel in Val d’Isere, Aleksander Aamodt Kilde in Val Gardena, Ryan Cochran-Siegle a Bormio e Vincent Kriechmayr a Kitzbuehel 11.18 I PETTORALI DI PARTENZA DELLA GARA ODIERNA 1 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli 2 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head 3 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head 4 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon 5 53980 KRIECHMAYR Vincent ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.24 Gli italiani partono con la mente libera e la voglia di stupire. Christofin questa specialità ha vinto anche i Mondiali e, visto lo stato di forma, potrebbe davvero tentare il colpaccio. Dominikcerca un bis che lo caricherebbe al massimo in vista di Cortina 11.21 Nei precedenti stagionali inabbiamo assistito alle vittorie di Mauro Caviezel in Val d’Isere, Aleksander Aamodt Kilde in Val Gardena, Ryan Cochran-Siegle a Bormio e Vincent Kriechmayr a Kitzbuehel 11.18 I PETTORALI DI PARTENZA DELLA GARA ODIERNA 1 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli 2 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head 3 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head 4 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon 5 53980 KRIECHMAYR Vincent ...

