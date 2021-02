LIVE Juventus-Roma 2-0 | Serie A calcio in DIRETTA | pagelle e highlights Cristiano Ronaldo firma la vittoria dei bianconeri!

(Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.15 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 20.10 Ecco le(4-4-2): Szczesny 6.5; Danilo 6, Bonucci 6 (85? De Ligt 6), Chiellini 6, Alex Sandro 7 (85? Demiral 6); Chiesa 6.5 (82? Bernardeschi s.v.), Rabiot 6, Arthur 6.5, McKennie 6 (65? Cuadrado 6); Morata 6 (65? Kulusevski 6.5),8. All. Pirlo 7.(3-4-2-1): Pau Lopez 6; Mancini 6.5, Ibanez 4.5, Kumbulla 5.5; Karsdorp 5.5 (76? Bruno Peres 6), Villar 5.5 (63? Diawara 5), Veretout 5.5, Spinazzola 6.5; Cristante 5 (63? Carles Perez 6), Mkhitaryan 5.5; Borja Mayoral 5 (63? Dzeko 6). All. Fonseca 5. 20.05 Lavince una partita equilibrata ma mai sofferta dai bianconeri,...

JuventusTV : ?? ?????????? ???????? ?? Con noi c'è ?????????? ????????????, Fabrizio #Ravanelli! ?? Il pre di #JuveRoma è qui ??… - SkySport : Juventus-Roma, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ? #JuventusRoma Fischio d'inizio alle 18 LIV… - juventusfc : KICK-OFF |??| Via, si parte! Tutti insieme, con determinazione verso l’obiettivo! ???? ???? LIVE MATCH ?… - jason05_ : Siamo LIVE - PrinceOfXtreme : RT @juventusfc: KICK-OFF |??| È iniziata #JuveRoma! Forza, ragazzi, tutti insieme e #????????????????????????! ?? ???? LIVE MATCH ? -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Juventus

Il match perso 0 - 6 contro il Napoli nella gara d'andata è stata la sconfitta più larga del Genoa in Serie A a partire dallo 0 - 7 contro lanel 1965. Dopo i successi contro Cagliari e ...Il cross si trasforma in un tiro che finsice a lato 55' - Partita dai ritmi bassi, la Roma prova a far girare il pallone ma laè molto attenta a controllare e ripartire 54' - Fallo di ...All’Allianz Stadium, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Juve e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (inviato all’Allianz Stadium) – Terzo successo cons ...Conferenza stampa Fonseca post Juve Roma: le parole del tecnico dopo la sfida valida per la 21esima giornata di Serie A ...