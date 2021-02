Elly Schlein apprezza Draghi ma mette i paletti: 'Non c'è spazio per la destra sovranista' (Di sabato 6 febbraio 2021) Non una chiusura ma nemmeno un'apertura al buio: "Draghi è una figura indiscutibilmente di alto profilo, ma prima di giudicare il nuovo governo bisogna capire quali saranno il programma e la ... Leggi su globalist (Di sabato 6 febbraio 2021) Non una chiusura ma nemmeno un'apertura al buio: "è una figura indiscutibilmente di alto profilo, ma prima di giudicare il nuovo governo bisogna capire quali saranno il programma e la ...

HuffPostItalia : Elly Schlein: 'Non c’è spazio per la destra sovranista” - giusmo1 : Verso il governo Draghi, Elly Schlein: 'Le nostre scelte sono incompatibili con quelle dei sovranisti' | Rep… - sermezane : RT @HuffPostItalia: Elly Schlein: 'Non c’è spazio per la destra sovranista” - Virus1979C : Elly #Schlein: 'Le nostre scelte sono incompatibili con quelle dei sovranisti'. (Repubblica) - vincenz94704898 : RT @magicaGrmente22: Un concetto mai sentito prima ! Elly Schlein: 'Non c’è spazio per la destra sovranista” -