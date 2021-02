Alfonso Signorini, brutta sorpresa al risveglio: non succedeva da tempo (Di sabato 6 febbraio 2021) Alfonso Signorini si è visto costretto a affrontare una puntata molto delicata del suo lunghissimo GF Vip. Venerdì 5 febbraio, la diretta è stata decisamente delicata perché, come era prevedibile, ampio spazio è stato concesso alla tragedia della morte di Lucas, fratello minore di Dayane Mello, deceduto a soli 26 anni a seguito di un terribile incidente stradale in Brasile. Poi, nel corso della puntata, tanti altri argomenti. Come le parole di Nausika, la sorella adottiva di Giulia Salemi di cui nessuno era a conoscenza, l’incontro tra Andrea Zelletta e Samantha De Grenet coi rispettivi papà. Ma nonostante sia stata una diretta più intensa delle altre il GF Vip, venerdì ha registrato un calo non indifferente negli ascolti. l reality di Signorini è infatti andato in discesa rispetto alla settimana scorsa. (Continua dopo la foto) Mentre ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 6 febbraio 2021)si è visto costretto a affrontare una puntata molto delicata del suo lunghissimo GF Vip. Venerdì 5 febbraio, la diretta è stata decisamente delicata perché, come era prevedibile, ampio spazio è stato concesso alla tragedia della morte di Lucas, fratello minore di Dayane Mello, deceduto a soli 26 anni a seguito di un terribile incidente stradale in Brasile. Poi, nel corso della puntata, tanti altri argomenti. Come le parole di Nausika, la sorella adottiva di Giulia Salemi di cui nessuno era a conoscenza, l’incontro tra Andrea Zelletta e Samantha De Grenet coi rispettivi papà. Ma nonostante sia stata una diretta più intensa delle altre il GF Vip, venerdì ha registrato un calo non indifferente negli ascolti. l reality diè infatti andato in discesa rispetto alla settimana scorsa. (Continua dopo la foto) Mentre ...

