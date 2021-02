5Stelle verso la scissione. Ma gli irriducibili si assottigliano. Solo Di Battista non molla. Per ora (Di sabato 6 febbraio 2021) “Mario Draghi è la soluzione migliore per questo Paese“. Così Beppe Grillo, che quando si deve decidere resta il capo, ha convinto quasi tutta la truppa parlamentare a schierarsi con l’ex governatore della Bce. Con tanto di citazione di Platone. “Non conosco una via infallibile per il successo. Ma una per l’insuccesso sicuro: voler accontentare tutti”. Allora tutti dentro al governo. Alla faccia della coerenza e del povero Vito Crimi. Che aveva pronunciato un niet ufficiale al momento dell’incarico del Colle. 5Stelle dritti verso la scissione. Il sì di Grillo a Draghi Tutto liscio? Non proprio. Il fondatore ha parlato quasi un’ora davanti ai gruppi e all’ospite d’onore Giuseppe Conte. Ha fatto capire chiaramente che non si può restare a bordo campo. Che si devono portare i temi del movimento (quali?) al tavolo dell’esecutivo. E ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 6 febbraio 2021) “Mario Draghi è la soluzione migliore per questo Paese“. Così Beppe Grillo, che quando si deve decidere resta il capo, ha convinto quasi tutta la truppa parlamentare a schierarsi con l’ex governatore della Bce. Con tanto di citazione di Platone. “Non conosco una via infallibile per il successo. Ma una per l’insuccesso sicuro: voler accontentare tutti”. Allora tutti dentro al governo. Alla faccia della coerenza e del povero Vito Crimi. Che aveva pronunciato un niet ufficiale al momento dell’incarico del Colle.drittila. Il sì di Grillo a Draghi Tutto liscio? Non proprio. Il fondatore ha parlato quasi un’ora davanti ai gruppi e all’ospite d’onore Giuseppe Conte. Ha fatto capire chiaramente che non si può restare a bordo campo. Che si devono portare i temi del movimento (quali?) al tavolo dell’esecutivo. E ...

