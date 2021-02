Zaki detenuto in Egitto | l' appello | Merita cittadinanza italiana

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Secondo quanto riportato da Tgcom24 la sorella si sarebbe così espressa: 'Siamo confusi su cosa il governo italiano abbia fatto di preciso finora per far rilasciare mio fratello'. La sorella di ...

ilriformista : Ennesimo rinnovo, è detenuto dal 7 febbraio 2020 #Zaki @luigidimaio @ItalyMFA @amnestyitalia - StellaSirio60 : RT @premiomorrione: Oggi alle 18 incontro di @amnestyitalia 'Patrick Zaki: un anno dall'arresto' con @RiccardoNoury @CarloVerdelli @EPalazz… - giornaleradiofm : Zaki: famiglia, date a Patrick la cittadinanza italiana: (ANSA) - BOLOGNA, 05 FEB - 'Cittadinanza italiana per Patr… - Lu52603367 : RT @premiomorrione: Oggi alle 18 incontro di @amnestyitalia 'Patrick Zaki: un anno dall'arresto' con @RiccardoNoury @CarloVerdelli @EPalazz… - premiomorrione : Oggi alle 18 incontro di @amnestyitalia 'Patrick Zaki: un anno dall'arresto' con @RiccardoNoury @CarloVerdelli… -

Ultime Notizie dalla rete : Zaki detenuto

Patrick Georgeè un cittadino egizianoormai da quasi un anno a Il Cairo. Lo studente dell'Università di Bologna sta vivendo un periodo piuttosto lungo di detenzione , con tutte le conseguenze ......organizzano "Voci X Patrick - Maratona musicale per chiedere la liberazione di Patrick", un evento in streaming per chiedere l'immediato rilascio dello studente egiziano, che èin ...Patrick George Zaki è un cittadino egiziano detenuto ormai da quasi un anno a Il Cairo. Lo studente dell’Università di Bologna sta vivendo un periodo piuttosto lungo di detenzione, con tutte le conseg ...Il Comune di Rimini aderisce alle iniziative organizzate dall’Università di Bologna e da Amnesty International insieme a studenti, docenti, cittadini e sindaci di diverse città, per condividere i tant ...