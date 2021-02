Stellantis - Al via lo sviluppo delle nuove Alfa Romeo, Lancia e DS (Di venerdì 5 febbraio 2021) passato meno di un mese dalla nascita effettiva del gruppo Stellantis, ma dopo la riorganizzazione aziendale i vari marchi hanno già iniziato a collaborare tra di loro. il caso dei brand dell'offensiva premium del costruttore - Alfa Romeo, Lancia e DS - che hanno iniziato a preparare le sinergie che porteranno al lancio di nuovi modelli. La fusione dei gruppi FCA e PSA porterà infatti alla nascita di nuove vetture con meccanica condivisa e alla realizzazione di progetti congiunti per lo sviluppo di tecnologie e componenti meccanici: sul numero di febbraio di Quattroruote trovate un approfondimento sul destino dei marchi italiani e sulle nuove B Suv dei marchi Jeep, Fiat, Lancia e Alfa Romeo in arrivo nei prossimi ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 5 febbraio 2021) passato meno di un mese dalla nascita effettiva del gruppo, ma dopo la riorganizzazione aziendale i vari marchi hanno già iniziato a collaborare tra di loro. il caso dei brand dell'offensiva premium del costruttore -e DS - che hanno iniziato a preparare le sinergie che porteranno al lancio di nuovi modelli. La fusione dei gruppi FCA e PSA porterà infatti alla nascita divetture con meccanica condivisa e alla realizzazione di progetti congiunti per lodi tecnologie e componenti meccanici: sul numero di febbraio di Quattroruote trovate un approfondimento sul destino dei marchi italiani e sulleB Suv dei marchi Jeep, Fiat,in arrivo nei prossimi ...

