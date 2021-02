Ristoranti, pizzerie e bar aperti la sera in zona gialla: ok dal Cts ma serve decreto Governo (Di venerdì 5 febbraio 2021) C’è il via libera del Comitato tecnico scientifico riguardo l’apertura serale dei Ristoranti, pizzerie e bar in zona gialla e l’apertura a pranzo nelle zone arancioni. Nella giornata di venerdì 5 febbraio il Cts ha dato l’ok alla riapertura serale dei luoghi di ristorazione fissando però delle regole da rispettare con grande vigore. “Deve rimanere alta l’attenzioen per il rischio di Covid-19 – precisano gli scienziati -. Ma vanno comunque riaperte le tipologie dei pubblici esercizi destinati alla somministrazione di cibi e/o bevande, distinguendo anche fra quelle con disponibilità o meno di tavoli per il consumo“. Secondo il Cts nei Ristoranti e nelle pizzerie dovrà rimanere obbligatorio l’utilizzo delle mascherine oltre al distanziamento di almeno 1 ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021) C’è il via libera del Comitato tecnico scientifico riguardo l’aperturale deie bar ine l’apertura a pranzo nelle zone arancioni. Nella giornata di venerdì 5 febbraio il Cts ha dato l’ok alla riaperturale dei luoghi di ristorazione fissando però delle regole da rispettare con grande vigore. “Deve rimanere alta l’attenzioen per il rischio di Covid-19 – precisano gli scienziati -. Ma vanno comunque riaperte le tipologie dei pubblici esercizi destinati alla somministrazione di cibi e/o bevande, distinguendo anche fra quelle con disponibilità o meno di tavoli per il consumo“. Secondo il Cts neie nelledovrà rimanere obbligatorio l’utilizzo delle mascherine oltre al distanziamento di almeno 1 ...

